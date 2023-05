Piratage : la justice ordonne le blocage de l’hébergeur Uptobox

man taking pictures in an auditorium.

C’est un nom bien connu des amateurs de films et séries illicites : Uptobox. Depuis des années maintenant, cet hébergeur est utilisé par de nombreux sites pirates pour abriter leurs fichiers puis partager les liens sur leurs propres pages. Mais depuis quelques heures, les abonnés Orange n’ont plus accès à l’adresse uptobox.com. Aucune panne à déplorer, cet écran noir est la conséquence d’une décision rendue le 11 mai dernier, un blocage obtenu à quelques jours de Cannes par le monde du cinéma, en particulier la Fédération nationale des éditeurs de films, le Syndicat de l’édition vidéo numérique, l’association des producteurs indépendants, l’Union des producteurs de cinéma, le Syndicat des producteurs indépendants et même le Centre national du cinéma. Les clients des autres principaux fournisseurs d’accès à Internet (FAI), à savoir Bouygues Télécom, Free, SFR et SFR Fibre doivent s’attendre à une mesure similaire dans les tout prochains jours. L’Informé vous explique pourquoi.