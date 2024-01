Missionné pour les JO, Alibaba Cloud débarque en France et recrute son équipe

« Les temps changent, et Alibaba aussi ! À mesure que le monde progresse, Alibaba doit évoluer encore plus vite ! ». Dans une lettre adressée en septembre à ses employées, Eddie Wu, le nouveau PDG du champion du commerce en ligne chinois, avait fixé ses nouvelles priorités. Après avoir renoncé à coter en Bourse ses activités d’informatique dans les nuages (Alibaba Cloud Intelligence), le groupe souhaitait accélérer dans l’intelligence artificielle et dans son internationalisation. On en voit aujourd’hui l’illustration concrète.